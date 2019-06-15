2019-06-15T12:32:40+03:00
Происшествия

Директор «Червишевского ЖКХ», присвоивший казённые деньги, отправится на скамью подсудимых

Преступление выявило управление экономической безопасности и противодействия коррупци
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Директор «Червишевского ЖКХ», обвиняемый в мошенничестве, отправится на скамью подсудимыхДиректор «Червишевского ЖКХ», обвиняемый в мошенничестве, отправится на скамью подсудимыхФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Червишевское ЖКХ», который обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре 2016 года обвиняемый представил в администрацию Тюменского муниципального района и в МУЖЭП села Онохино завышенную смету на ремонт двух рабочих колес и двух корпусов насосов. В декабре того же года предприятие заключило с МУЖЭП с. Онохино на ремонт насосного оборудования. За счёт гранта администрации Тюменского района работы на сумму 1,6 млн рублей были оплачены в июле 2017 года, тогда как фактически на покупку колёс и двух корпусов было потрачено только 756 тыс. рублей. Более 816 тыс. рублей разницы похитил сам обвиняемый.

Преступление выявило управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. В мае 2019 года директор полностью возместил причиненный ущерб.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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