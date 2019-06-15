Директор «Червишевского ЖКХ», присвоивший казённые деньги, отправится на скамью подсудимых
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «Червишевское ЖКХ», который обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре 2016 года обвиняемый представил в администрацию Тюменского муниципального района и в МУЖЭП села Онохино завышенную смету на ремонт двух рабочих колес и двух корпусов насосов. В декабре того же года предприятие заключило с МУЖЭП с. Онохино на ремонт насосного оборудования. За счёт гранта администрации Тюменского района работы на сумму 1,6 млн рублей были оплачены в июле 2017 года, тогда как фактически на покупку колёс и двух корпусов было потрачено только 756 тыс. рублей. Более 816 тыс. рублей разницы похитил сам обвиняемый.
Преступление выявило управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. В мае 2019 года директор полностью возместил причиненный ущерб.
Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU