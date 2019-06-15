Тюменец, который устроил пьяное смертельное ДТП, отправится под суд

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-15T12:09:40+03:00

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Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 25- летнего тюменца, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшим по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 27 апреля 2019, после бурной вечеринки в ночном клубе, сел за руль своего «Мерседеса» в 4 часа утра. Двигаясь по второстепенной дороге по ул. Советской, на нерегулируемом перекрёстке ул. Советской-Профсоюзной не уступил дорогу ВАЗ 2111, который ехал по главной дороги. В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажирка ВАЗа получила тяжкий вред здоровью. По решению суда зачинщик аварии заключён под стражу.

Материалы дела направлены в суд, мужчине может грозить тюремный срок от 2-х до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU