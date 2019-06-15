2019-06-15T12:09:40+03:00
Происшествия

Тюменец, который устроил пьяное смертельное ДТП, отправится под суд

Парню может грозить тюремный срок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменца, который устроил пьяное смертельное ДТП, отправится под судТюменца, который устроил пьяное смертельное ДТП, отправится под суд
Изменить размер текста:

Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 25- летнего тюменца, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшим по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 27 апреля 2019, после бурной вечеринки в ночном клубе, сел за руль своего «Мерседеса» в 4 часа утра. Двигаясь по второстепенной дороге по ул. Советской, на нерегулируемом перекрёстке ул. Советской-Профсоюзной не уступил дорогу ВАЗ 2111, который ехал по главной дороги. В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажирка ВАЗа получила тяжкий вред здоровью. По решению суда зачинщик аварии заключён под стражу.

Материалы дела направлены в суд, мужчине может грозить тюремный срок от 2-х до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский предприниматель создаёт революционную разработку для идентификации человека
Директор «Червишевского ЖКХ», присвоивший казённые деньги, отправится на скамью подсудимых
Площадку «Своя атмосфера» на фестивале «Жара» ждут изменения
В Тюменской области мужчина обокрал односельчанку, пока та находилась на отдыхе
В Тюмени появилась остановка «Сквер Петра Потапова»
Житель Тюменской области задушил собутыльника металлической проволокой
В Тюмени на полгода закрывается старый мост по улице Челюскинцев
В Тобольске школьники воплотят в жизнь свои идеи
В Троицкую субботу в Тюмени увеличили количество автобусов, идущих к кладбищам
В Тюмени 15 июня погаснет один светофор
Погода в Тюмени 15 июня: днём местами кратковременные дожди
Тюменский сельхозкооператив – в сотне лучших рейтинга социально-экономического проекта «Элита нации»
В Тюменской области разработают новые подходы к антинаркотической информационной работе
В Тюменской области активно чистят берега рек в рамках акции «Вода России»