Площадку «Своя атмосфера» на фестивале «Жара» ждут изменения

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-15T11:17:24+03:00

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На площади 400-летия Тюмени в День молодёжи, 29 и 30 июня, состоится масштабный фестиваль «Жара», который организуют предприниматели области и который ежегодно собирает более 50 тысяч жителей и гостей города. Для гостей праздника будут работать 8 тематических площадок: «ЖАРАляндия», «Спорт», «Igolka Market», «Туризм», арт-площадка, фудкорт, фотозоны и образовательный шатёр «Своя атмосфера».

Как отметила один из организаторов «Жары» Наталья Паденко редакции сайта Moi-portal.ru, так как в 2019 году фестиваль проводится в День молодёжи, на празднике ждут тысячи молодых людей. Они узнают о том, кто такие предприниматели, чем они занимаются и как открыть собственное дело.

Интересно то, что площадка «Своя атмосфера» в этом году будет преобразовано. На ней можно будет посетить многочисленные мастер-классы и посетить обучающие программы различных направлений.

Тюменцев ждёт большой концерт с приглашёнными звёздами, фестивали кофе, бургеров и шашлыка, а также открытая образовательная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU