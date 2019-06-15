Житель Тюменской области задушил собутыльника металлической проволокой

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-15T08:06:26+03:00

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Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту убийства 48-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, тело с множеством гематом было обнаружено 10 июня около 19 часов в частном доме по ул. Кустарной посёлка Маслянский Сладковского района. Подозреваемый в совершении преступления – неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшего.

Следствие выяснило, что 8 июня 2019 потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки и, во время застолья, между ними произошла ссора, переросшая в драку. Подозреваемый схватил деревянную палку, нанёс ею несколько ударов по голове, а затем продолжал пинать несчастного мужчину. После этого злоумышленник перенёс избитого приятеля в кладовку, а сам продолжил «бухать».

На следующий день он открыл кладовку и увидел, что потерпевший ещё жив. Тогда он взял металлическую проволоку и задушил знакомого, скрывшись с места происшествия.

Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU