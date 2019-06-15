2019-06-15T08:06:26+03:00
Происшествия

Житель Тюменской области задушил собутыльника металлической проволокой

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: СК РФ по Тюменской областиФото: СК РФ по Тюменской области
Изменить размер текста:

Ишимский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту убийства 48-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, тело с множеством гематом было обнаружено 10 июня около 19 часов в частном доме по ул. Кустарной посёлка Маслянский Сладковского района. Подозреваемый в совершении преступления – неоднократно судимый 41-летний знакомый потерпевшего.

Следствие выяснило, что 8 июня 2019 потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки и, во время застолья, между ними произошла ссора, переросшая в драку. Подозреваемый схватил деревянную палку, нанёс ею несколько ударов по голове, а затем продолжал пинать несчастного мужчину. После этого злоумышленник перенёс избитого приятеля в кладовку, а сам продолжил «бухать».

На следующий день он открыл кладовку и увидел, что потерпевший ещё жив. Тогда он взял металлическую проволоку и задушил знакомого, скрывшись с места происшествия.

Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени на полгода закрывается старый мост по улице Челюскинцев
В Тобольске школьники воплотят в жизнь свои идеи
В Троицкую субботу в Тюмени увеличили количество автобусов, идущих к кладбищам
В Тюмени 15 июня погаснет один светофор
Погода в Тюмени 15 июня: днём местами кратковременные дожди
Тюменский сельхозкооператив – в сотне лучших рейтинга социально-экономического проекта «Элита нации»
В Тюменской области разработают новые подходы к антинаркотической информационной работе
В Тюменской области активно чистят берега рек в рамках акции «Вода России»
Китайская группа компаний планирует построить в Тюмени медицинский центр
Тюменская область представила инвестиционный потенциал региона для японских компаний
Представитель КПРФ поберется за место в Тюменской областной Думе
Тюменское блогерское сообщество отмечает профессиональный праздник
Две тюменки попали под колеса мотоцикла на пешеходном переходе
В тюменской больнице установили новейший аппарат МРТ
Крупного застройщика Тюмени обвинили в недобросовестной конкуренции
Стас Костюшкин поздравит тоболяков с днем города
С начала года тюменский мусоросортировочный завод обработал более 100 тысяч тонн ТКО
Сбербанк примет участие в «Дне застройщиков»
В Тюмени прощаются с Людмилой Губановой – главным голосом областного радио
Известная американская группа выступит в Тюмени
В Тюменской области директора крупной компании наказали за мертвых птиц
В родительскую субботу к тюменским кладбищам пустят больше автобусов
Тюменец за один день прописал 60 иностранцев в своей квартире
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
Известный спортсмен проведет зарядку для детей с ограниченными возможностями в Тюмени
Тюменцы могут поблагодарить врачей в преддверии Дня медицинского работника
Пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП, осудят в Тюмени
Выпускники Тюменской области поставили рекорд на ЕГЭ по химии