В Тюмени на полгода закрывается старый мост по улице Челюскинцев
Здесь пройдут строительно-монтажные работы [схема]
В Тюмени на полгода закрывается старый мост по улице Челюскинцев
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В Тюмени с 16 июня и до 15 ноября закрывается старый мост по улице Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области, здесь пройдут строительно-монтажные работы.
Движение транспорта и пешеходов полностью перекроют по низовому мосту с арочным пролётным строением через Туру в створе ул. Челюскинцев. Пока старый мост, ведущий в «Зареку», будет перекрыт, на новом мосту по ул. Челюскинцев организуют двустороннее движение.
Водителей просят принять информацию во внимание и с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU