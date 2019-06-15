СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-15T07:42:38+03:00

В Тюмени на полгода закрывается старый мост по улице Челюскинцев

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В Тюмени с 16 июня и до 15 ноября закрывается старый мост по улице Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области, здесь пройдут строительно-монтажные работы.

Движение транспорта и пешеходов полностью перекроют по низовому мосту с арочным пролётным строением через Туру в створе ул. Челюскинцев. Пока старый мост, ведущий в «Зареку», будет перекрыт, на новом мосту по ул. Челюскинцев организуют двустороннее движение.

Водителей просят принять информацию во внимание и с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU