В Тобольске школьники воплотят в жизнь свои идеи
В Тобольске подвели итоги конкурса для школьников «Битва проектов». Участие в нем приняли 80 ребят, учащихся 8 – 11 классов. Все они прошли образовательную программу, а полученные знания применяли на интерактивной игре по проектированию. Среди проектов, которые предложили участники: экологический пленэр, кукольный школьный театр и интерактивные перемены в школах, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».
Из тринадцати команд-участников лучшими были признаны шесть. Победители разработали проекты, связанные с экологией, творчеством и профилактикой негативного поведения. По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, участники постигали азы проектирования в течение месяца. Они учились работать в команде, прислушиваться к мнению друг друга и грамотно распределять обязанности. Победители реализовали свои проекты в мае.
Командам, которые не смогли войти в число победителей
ИСТОЧНИК KP.RU