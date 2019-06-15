СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-15T07:24:04+03:00

В Тобольске школьники воплотят в жизнь свои идеи Фото: Татьяна Коркина

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В Тобольске подвели итоги конкурса для школьников «Битва проектов». Участие в нем приняли 80 ребят, учащихся 8 – 11 классов. Все они прошли образовательную программу, а полученные знания применяли на интерактивной игре по проектированию. Среди проектов, которые предложили участники: экологический пленэр, кукольный школьный театр и интерактивные перемены в школах, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Из тринадцати команд-участников лучшими были признаны шесть. Победители разработали проекты, связанные с экологией, творчеством и профилактикой негативного поведения. По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, участники постигали азы проектирования в течение месяца. Они учились работать в команде, прислушиваться к мнению друг друга и грамотно распределять обязанности. Победители реализовали свои проекты в мае.

Командам, которые не смогли войти в число победителей

ИСТОЧНИК KP.RU