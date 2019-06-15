СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-15T07:22:30+03:00

В Троицкую субботу в Тюмени увеличили количество автобусов, идущих к кладбищам Фото: Татьяна Коркина

То же самое касается и воскресенья

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В Тюмени в Троицкую родительскую субботу (то есть сегодня, 15 июня), а также завтра, 16 июня, увеличат количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Так, на маршруте №121, выполняющем рейс «ЖДВ – Червишевское кладбище-2» организуют движение трёх автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте №32 «ЖДВ – с/о «Приволье» будут курсировать три автобуса большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте МКУ «Тюменьгортранс», а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU