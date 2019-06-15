В Тюмени 15 июня погаснет один светофор

СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-15T06:34:16+03:00

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В Тюмени сегодня, 15 июня, с 9 до 19 часов погаснет один светофор на перекрёстке ул. Чаплина и ул. Молодёжной. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

16 июня день пройдёт без отключений, а вот в понедельник, 17 июня, с 9 до 15 часов регулировщик погаснет на перекрёстке ул. Луначарского – ТГАСУ.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU