2019-06-15T05:31:45+03:00
Общество

Погода в Тюмени 15 июня: днём местами кратковременные дожди

Воздух прогреется до +17
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 15 июня: днём местами кратковременные дождиПогода в Тюмени 15 июня: днём местами кратковременные дождиФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 15 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, утром местами туман. Днём местами кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на западный со скоростью: ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6…C, в приземном слое и на почве заморозки до -0…-2…C, днем +12…+17…C.

По народному календарю 15 июня – праздник Зелёного вьюна (Вьюнец). В этот день молодёжь собиралась на игрища: девицы водили хороводы и плели венки из вьюна на счастье, а молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дом украшали ветками берёз и венками, а на столе должен был стоять свежеиспечённый каравай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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