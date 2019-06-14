2019-06-14T21:32:18+03:00
Экономика

Тюменский сельхозкооператив – в сотне лучших рейтинга социально-экономического проекта «Элита нации»

Ранжирование проводилось среди 700 тысяч российских предприятий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский сельхозкооператив – в сотне лучших рейтинга социально-экономического проекта «Элита нации»Тюменский сельхозкооператив – в сотне лучших рейтинга социально-экономического проекта «Элита нации»Фото: pixabay.com
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Тюменские молочные фермы» вошел в сотню лучших в рейтинге социально-экономического проекта «Элита нации». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, ранжирование проводилось среди 700 тысяч российских предприятий, вне зависимости от формы собственности, которые работают на территории России. Рейтинг строился по двум блокам социального и экономического критериев, на основе анализа балансовых показателей и данных статистики в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерской отчетности.

«Тюменским молочным фермам» присвоен статус «Социально ответственное предприятие РФ» и номинируется на получение национального сертификата «Лидер экономики 2018». Эта номинация также предусматривает статус-награду «Большая золотая медаль «Бизнес элита России»» и национальное свидетельство «Надежный партнер 2018». Помимо этого, руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива наградят орденом «Трудовая слава» и национальным свидетельством «За безупречную репутацию и профессионализм», а главного бухгалтера – свидетельством «Бухгалтер года».

Напомним, сельскохозяйственный кооператив в течение нескольких лет занимается внедрением в области агрофраншизы КРС. На взаимовыгодных условиях предприятие заключает договоры с представителями ЛПХ на выращивание молодняка крупного рогатого скота. Причём предприятие само доставляет телят в хозяйства и транспортирует выращенный скот к месту забоя. Товаропроизводителям остаётся довести молодняк до высоких весовых кондиций и отправить его на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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