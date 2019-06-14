14 Июнь 21:05 2019-06-14T21:05:51+03:00

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В Тюменской области разработают новые подходы к антинаркотической информационной работе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, решение было принято на совместном заседании антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе. Предложения должны будут подготовить руководители департаментов регионального правительства, силовики и спецслужбы.

Как отметил начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов, по итогам первого квартала 2010 в регионе снизилось число грабежей, квартирных краж и преступлений, совершённых в общественных местах. Кроме того, стабильной остаётся и обстановка, связанная с межнациональными отношениями.

- Экстремистских проявлений насильственного характера, открытых конфликтов на межнациональной, расовой, религиозной почве и массовых беспорядков не допущено. Ведется активная борьба с незаконным оборотом наркотических средств, - отметил он.

Юрий Алтынов подчеркнул, что подростки идут на преступления из-за денежного вознаграждения и отсутствия родительского контроля. В связи с этим в антинаркотическую программу Тюменской области будет внедрён комплекс мероприятий по информированию детей и их родителей о потенциальных угрозах. В свою очередь начальник Тюменской таможни рассказал, что в ведомстве ведётся системная работа по пресечению контрабанды наркотиков, проводятся профилактические и оперативно-розыскные мероприятия на приграничных с Казахстаном территориях.

По мнению участников заседания, межведомственное взаимодействие всех структур позволяет добиться серьезных результатов и выполнить задачи, поставленные в государственных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU