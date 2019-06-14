2019-06-14T20:41:59+03:00
Общество

В Тюменской области активно чистят берега рек в рамках акции «Вода России»

Во Всероссийскую акцию включились многие предприятия региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области активно чистят берега рек в рамках акции «Вода России»В Тюменской области активно чистят берега рек в рамках акции «Вода России»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области проходит Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Организатором акции в нашем регионе является департамент недропользования и экологии Тюменской области.

В прошлом году, например, Тюменская область заняла 15 место из 85-ти регионов-участников по итогам проведения мероприятий по очистке берегов водных объектов «Вода России». Подведут итоги и в конце этого года, акция проводится с апреля по октябрь. С каждым годом в Тюменской области отмечается рост доли населения, задействованного в проведении акции. В этом году предложения об участии в «Воде России» поступили от 24-х предприятий-водопользователей, которые планируют очистить берега водоёмов общей протяжённостью 22,44 км.

В числе участников – Тобольский Центр добровольческого движения, которые планируют очистить берега рек Иртыш и Курдюмка. 80 сотрудников «РН-Уватнефтегаз» уже очистили территорию озера Круглое протяженностью 3,27 км, к ним присоединились ещё 40 человек – сотрудников ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области». Берега Туры в посёлке Антипино стали чище благодаря сотрудникам «Антипинского нефтеперерабатывающего завода», а береговую полосу озера Малый Тараскуль очистили 50 человек ФБУ центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль».

Также в акции «Вода России» активно принимают участие муниципальные образования Тюменской области. В 2019 году органы местного самоуправления организуют мероприятия по очистке берегов водных объектов общей протяженностью 118,35 км, где будет задействовано более 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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