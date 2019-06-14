Китайская группа компаний планирует построить в Тюмени медицинский центр

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-14T19:55:44+03:00

А также создать завод по производству нефтегазового оборудования

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Китайская группа компаний SLC Group планирует развивать свой бизнес в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, встреча с руководством компании из Китая состоялась в Представительстве регионального правительства в Москве по инициативе «Инвестиционного агентства Тюменской области.

Представители компании отметили, что в ближайшее время планируется реализовать два масштабных инвестиционных проекта в различных сферах. Речь идёт о строительстве в Тюмени медицинского центра и создания завода по производству нефтегазового оборудования. Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов проинформировал компанию, какие меры государственной поддержки инвестиционной деятельности действуют в Тюменской области.

Заместитель Генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Игорь Борисов отметил, насколько важна и относительна уникальность такой меры поддержки как Административное сопровождение инвестора в Тюменской области.

- Помощь, оказываемая Инвестиционным агентством, позволяет инвесторам в кротчайшие сроки решать проблемы с подключением к инженерной инфраструктуре, вопросы перевода земельных участков из одной категории в другую и другие проблемные вопросы, - подчеркнул Игорь Борисов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, что Правительство Тюменской области на этой неделе презентовало инвестиционный, экспортный и туристический потенциал региона для японских компаний и членов японского бизнес-клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU