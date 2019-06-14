Тюменская область представила инвестиционный потенциал региона для японских компаний

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-14T19:30:13+03:00

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Правительство Тюменской области на этой неделе презентовало инвестиционный, экспортный и туристический потенциал региона для японских компаний и членов японского бизнес-клуба. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, встреча состоялась в Москве в Представительстве регионального правительства при поддержке Японского бизнес-клуба.

Во время мероприятия прошли b2b переговоры с руководителями более 30 японских компаний – например, таких, как «Itochu», «Marubeni», «MitsubishiHeavyIndustries», «Hitachi» и другими. По словам Министра по экономическим вопросам Посольства Японии в РФ Цутому Коидзуми, Тюменская область и Япония имеют перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.

- Тюменская область заинтересована развивать экономическое сотрудничество с Японией и готова к обсуждению любых взаимовыгодных проектов с Японией по ряду направлений, - подчеркнул директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

В частности, речь идёт о создании совместных предприятий в машиностроении и нефтехимии на территории Тюменской области и в нефтехимической промышленности. Кроме того, возможны совместные проекты в сфере инновационных и информационных технологий, медицины и фармацевтики и в других сферах.

Напомним, по данным Уральского таможенного управления в 2018 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Японией по итогам 2018 года составил 3 892,51 тыс. долл. США, в том числе импорт – 3 877,57 тыс. долл. США, экспорт — 14,94 тыс. долл. США.

ИСТОЧНИК KP.RU