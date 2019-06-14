2019-06-14T19:30:13+03:00
Экономика

Тюменская область представила инвестиционный потенциал региона для японских компаний

Встреча прошла при поддержке Японского бизнес-клуба
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская область представила инвестиционный потенциал региона для японских компанийТюменская область представила инвестиционный потенциал региона для японских компанийФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правительство Тюменской области на этой неделе презентовало инвестиционный, экспортный и туристический потенциал региона для японских компаний и членов японского бизнес-клуба. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, встреча состоялась в Москве в Представительстве регионального правительства при поддержке Японского бизнес-клуба.

Во время мероприятия прошли b2b переговоры с руководителями более 30 японских компаний – например, таких, как «Itochu», «Marubeni», «MitsubishiHeavyIndustries», «Hitachi» и другими. По словам Министра по экономическим вопросам Посольства Японии в РФ Цутому Коидзуми, Тюменская область и Япония имеют перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.

- Тюменская область заинтересована развивать экономическое сотрудничество с Японией и готова к обсуждению любых взаимовыгодных проектов с Японией по ряду направлений, - подчеркнул директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

В частности, речь идёт о создании совместных предприятий в машиностроении и нефтехимии на территории Тюменской области и в нефтехимической промышленности. Кроме того, возможны совместные проекты в сфере инновационных и информационных технологий, медицины и фармацевтики и в других сферах.

Напомним, по данным Уральского таможенного управления в 2018 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Японией по итогам 2018 года составил 3 892,51 тыс. долл. США, в том числе импорт – 3 877,57 тыс. долл. США, экспорт — 14,94 тыс. долл. США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области разработают новые подходы к антинаркотической информационной работе
В Тюменской области активно чистят берега рек в рамках акции «Вода России»
Китайская группа компаний планирует построить в Тюмени медицинский центр
Представитель КПРФ поберется за место в Тюменской областной Думе
Тюменское блогерское сообщество отмечает профессиональный праздник
Две тюменки попали под колеса мотоцикла на пешеходном переходе
В тюменской больнице установили новейший аппарат МРТ
Крупного застройщика Тюмени обвинили в недобросовестной конкуренции
Стас Костюшкин поздравит тоболяков с днем города
С начала года тюменский мусоросортировочный завод обработал более 100 тысяч тонн ТКО
Сбербанк примет участие в «Дне застройщиков»
В Тюмени прощаются с Людмилой Губановой – главным голосом областного радио
Известная американская группа выступит в Тюмени
В Тюменской области директора крупной компании наказали за мертвых птиц
В родительскую субботу к тюменским кладбищам пустят больше автобусов
Тюменец за один день прописал 60 иностранцев в своей квартире
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
Известный спортсмен проведет зарядку для детей с ограниченными возможностями в Тюмени
Тюменцы могут поблагодарить врачей в преддверии Дня медицинского работника
Пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП, осудят в Тюмени
Выпускники Тюменской области поставили рекорд на ЕГЭ по химии