2019-06-14T16:00:18+03:00
Политика

Представитель КПРФ поберется за место в Тюменской областной Думе

Партию «красных» на довыборах представит Анатолий Княжев
Марина Васильева
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Фото пресс-службы регионального отделения партии КПРФФото пресс-службы регионального отделения партии КПРФ
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На довыборы в Тюменскую областную Думы по Калининскому одномандатному избирательному округу заявился первый кандидат. Им стал представитель КПРФ Анатолий Княжев. Соответствующее решение коммунисты приняли сегодня, 14 июня и подали первый пакет документов в Избирательную комиссию региона.

Анатолий Княжев родился в 1977 году, профессиональный лицей №5 г. Тюмени, получив квалификацию – слесарь по ремонту автомобилей четвёртого разряда. В настоящее время работает водителем в ООО «Бентек». В апреле этого года вступил в ряды КПРФ.

Помимо выдвижения кандидата, бюро Тюменского обкома КПРФ также рассмотрела ряд организационных вопросов, связанных с участием в выборах. Так, уполномоченными представителями партии назначены гражданские активисты Антон Чупрунов и Александр Моргун.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу №19 состоятся 8 сентября. Место в региональном парламенте стало вакантно после того, как депутат Олег Чемезов перешел на работу в правительство Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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