Тюменское блогерское сообщество отмечает профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-14T15:40:13+03:00

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14 июня весь мир отмечает Международный день блогера. Праздник был учрежден еще в 2004 году. Его отмечают домохозяйки, публикующие свои рецепты, путешественники, рассказывающие о своих приключениях, бизнесмены, новостные и политические обозреватели и просто те, кто любит делиться размышлениями и событиями своей жизни.

К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста. Тюмень не отстает, у нас также сформировалось целое сообщество блогеров, которые не только делятся полезной информацией, но и помоют нуждающимся.

- Я начала свой путь тогда еще с несильно популярной социальной сеть – Instagram, и параллельно рассказывала об этом в своем блоге. В конечном итоге мой блог перерос в профессию, теперь я профессионально занимаюсь продвижением в этой социальной сети, даю рекомендации, выступаю на мастер-классах, - поделилась Ирина Комбарова, блогер.

Она добавила, что тюменские блогеры часто встречаются, помогают друг другу советами, а также помогают другим. Одна из последних встреч прошла на Летнем благотворительном кубке клуба #MassOn, средства от продажи билетов на который перечислили на счет в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда.

Для многих тюменцев ведение блога - это хобби. Так адвокат Мария Поветкина создавая блог, не задумывалась о его монетизации. Девушка признается, что ей просто нравится расширять свой гастрокругозор и делиться своими впечатлениями в сети. Например, давать рекомендации, о том, где поужинать или отпраздновать день рождения.

Интернет подарил своим пользователям невероятную свободу самовыражения, что не могло не привести и к негативным последствиям. Появилось немало блогов с политической агитацией, пропагандой нездоровых идей, записями экстремистского характера, нарушающих права других пользователей. Возникла потребность каким-то образом ограничить действия правонарушителей в сети.

В России 5 мая 2014 года вышел Федеральный закон № 97-ФЗ, широко известный как «Закон о блогерах». Он обязал всех владельцев популярных страниц и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре и нести ответственность за их информационное наполнение. Издание ФЗ вызвало неоднозначную реакцию общественности. Многие пользователи сети критически отнеслись к принятым мерам государственного контроля интернет-пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU