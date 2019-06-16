2019-06-16T06:48:48+03:00
Общество

В День отцов тюменцам предлагают выразить слова благодарности всем папам

В 2019 году День отца выпадает на 16 июня
Марина Васильева
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Фото предоставлено организаторами проекта "Крепкая семья"Фото предоставлено организаторами проекта "Крепкая семья"
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Во многих языках слово «папа» имеет однородный корень. Ученые предположили, что это исходит из детской речи. Когда ребенок начинает говорить, то в первую очередь произносит простые слоги из согласных и гласных букв, что послужило причиной возникновения этого слова.

Почитать родителей – благородное дело. Ведь они дали жизнь, растили и оберегали. О том, что есть День матери все знают с детского сада. Не так давно в России стали отмечать и День отца. Конкретной даты у праздника нет, отмечается в третье воскресенье июня.

В 2019 году День отца выпадает на 16 июня. Суть праздника – выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей.

- Со временем замечаю, что все больше пап активно участвуют в жизни детей с самого маленького возраста. Это не может не радовать, ведь ребенку важно знать, что папа его поддерживает во всех начинаниях, что у малыша есть надежный тыл, который укроет и защитит в случае невзгод. Я поздравляю всех пап, папуль, папочек и настоящих отцов с этим праздником! Любите, балуйте, всегда поддерживайте своих детей! - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

В разных странах День отца отмечают по разному:

В Финляндии День отца отмечают с особым размахом. В каждой комнате хозяйки вывешивают национальные флаги, готовят вкусности и вместе с детьми мастерят сувениры. Днем все идут на кладбище почтить память умерших мужчин. А уже вечером домочадцы собираются за праздничным столом, поют песни, устраивают танцы.

В странах Балтии упор делают на детях. В детских садах и школах ребятишки мастерят аппликации и другие поделки и дарят своим папам и даже дедушкам.

В Австралии День отца – повод выбраться на природу. Считается, что пикники укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.

В Японии переименовали праздник в «День мальчиков». Жители страны восходящего солнца считают, что мужественность надо прививать с раннего детства. И будущим самураям в этот день дарят мечи, ножи и другие орудия защиты.

В Италии День отца является главным праздником итальянских мужчин. Традиционные подарки – парфюм или бутылка дорогого вина.

В России День отца пока не утвердили на федеральном уровне, и каждый регион отмечает праздник отдельно. Волгоград, например, с 2008 года почитает всех пап 1 ноября, Алтайский край – в последнее воскресенье апреля (с 2009 года), Санкт-Петербург и Москва - в третье воскресенье июня (как и в США). В городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А региональные администрации присуждают денежные премии многодетным отцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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