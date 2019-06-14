Две тюменки попали под колеса мотоцикла на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-14T14:38:57+03:00

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В Тюмени двое человек угодили под колеса мотоцикла на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 июня, на улице Пермякова. Информация о произошедшем появилась в группе "Тюмень" во Вконтакте.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha двигаясь по дороге, нарушил правила движения, «проскочив» на красный свет. В результате мужчина допустил наезд на двух пешеходов. Под колеса попала женщина и девушка, которая в этот момент шла по «зебре» с электросамокатом.

- Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.19. В ОКБ№2 доставлены двое пострадавших. У одной женщины диагностировали ушиб бедра, у другой - ушибы мягких тканей головы, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве добавили, что после оказания необходимой медицинской помощи пациентки были направлены на амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства. Что касается виновника дорожной аварии, представителям ГИБДД он пояснил, что не заметил пешеходов. С какой скоростью водитель двигался автоинспекторам еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU