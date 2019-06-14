В тюменской больнице установили новейший аппарат МРТ

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-14T14:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Аппарат магнито-резонансной томографии последнего поколения установили в Тюменской областной клинической больнице №1. Он приобретен на средства областного бюджета. Об этом информирует пресс-служба Правительства Тюменского региона.

– Новый аппарат с напряженностью магнитного поля 3 Тесла открывает принципиально новые диагностические возможности. Он позволяет проводить гораздо более точную диагностику самых разных заболеваний, в том числе у детей с рождения и будущих мам, – рассказывает президент Российского общества рентгенологов и радиологов Валентин Синицын.

Он считает, что это прорывное событие не только для Тюменской области, но и для всей России. Также Синицын высоко оценил профессиональную подготовку тюменских специалистов по магнито-резонансной томографии.

В пресс-службе добавили, что еще один аппарат МРТ с напряженностью магнитного поля 3 Тесла действует в областной клинической больнице в Патрушево. Кроме того, идет монтаж нового МРТ-аппарата в Тобольске, который был приобретен по распоряжению главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU