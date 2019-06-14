Крупного застройщика Тюмени обвинили в недобросовестной конкуренции

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-14T14:10:07+03:00

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УФАС вмешался в застройку «Европейского берега» в Тюмени. Поводом стало название жилого комплекса. Напомним, застройщик «К2» назвал свой новый жилой комплекс «Европейский берег». Это при том, что микрорайон напротив, принадлежащий другому застройщику – «Бруснике» – называется «Европейский».

В УФАС по Тюменской области расценили это как недобросовестное отношение к конкурентам. Требование прекратить нарушение они направили в «К2». Сообщение об этом размещено на сайте регулятора.

Судя по всему, представители застройщика «Брусника. Тюмень» обратились в Тюменское УФАС. По их мнению, используемое «К2» название очень схоже с их товарным знаком, и такие действия вводят в заблуждение потребителей. Ситуацию усугубляет и то, что жилые комплексы находятся в непосредственной близости друг от друга – всего в 30 метрах.

- В данном случае, использование наименования жилого комплекса Европейский берег, было направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Такие действия противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам, - заявила начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Светлана Марчук.

Отметим, «К2» сообщили об исполнении предупреждения регулятора в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU