2019-06-14T12:55:13+03:00
Общество

В Тюмени прощаются с Людмилой Губановой – главным голосом областного радио

Она проработала в эфире телерадиокомпании «Регион-Тюмень» 40 лет
Марина Васильева
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Тысячи тюменцев ждали её сюжетов у теле- и радиоприёмников. Фото ГТРК "Регион-Тюмень"Тысячи тюменцев ждали её сюжетов у теле- и радиоприёмников. Фото ГТРК "Регион-Тюмень"
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В Тюмени сегодня прощаются с заслуженным работником культуры России, лауреатом и победителем множества российских и международных конкурсов Людмилой Губановой. Многие знают и помнят ее по знаменитому голосу, 40 лет звучавшему в эфире телерадиокомпании «Регион-Тюмень».

- Не стало нашей коллеги, журналиста Людмилы Губановой. Вклад этой женщины в становление теле- и радиожурналистики нашего региона переоценить просто невозможно, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГТРК «Регион-Тюмень».

Коллеги Людмилы Александровны признаются, что она просто поражала всех своей неуёмной энергией и работоспособностью, своим талантом и особенной манерой подачи материала. Придя в журналистику, она начала работать на телевидении, а уже после - на радио. Объездила всю страну, живо интересовалась происходящим вокруг.

За свои заслуги Людмила Губанова награждена медалью «За трудовое отличие», является автором книги «Голая правда», написанной по своей одноимённой радиопередаче, обладатель престижной награды «Серебряный микрофон», знака «Четвёртая власть».

Ее творческого потенциала хватило бы ещё не на один десяток лет, уверены коллеги из ГТРК «Регион-Тюмень». Коллектив редакции «Комсомольская правда-Тюмень» выражает искрение соболезнования родным и близким Людмилы Губановой. Прощание с известной журналисткой проходит сегодня, в ритуальном зале в Патрушево, с 15-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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