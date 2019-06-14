Известная американская группа выступит в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-14T12:36:27+03:00

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Латиноамериканские ритмы жители и гости Тюменского региона могут услышать 25 июня. Именно в этот день выступит группа Grupo Fantasma из Техаса. О предстоящем концерте рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В своем турне по России Grupo Fantasma выступит одним из хедлайнеров фестивалей «Усадьба Jazz» в Москве и «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Кроме Тюмени, концерты пройдут в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске. В областном центре мероприятие будет бесплатным. Оно пройдет 25 июня в 18.30 на площади 400-летия Тюмени.

СПРАВКА «КП»

Коллектив Grupo Fantasma возник в городе Остин, штат Техас, в 2000 году. Все 19 лет он покорял аудитории крупнейших фестивалей по всему миру. Создание коллектива стало одним из важнейших событий в жанре современной латиноамериканской музыки, в 2011 году группа получила престижную музыкальную награду «Грэмми» за альбом El Existential.

ИСТОЧНИК KP.RU