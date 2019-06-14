С начала года тюменский мусоросортировочный завод обработал более 100 тысяч тонн ТКО

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-14T13:16:01+03:00

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За 5 месяцев 2019 года на тюменский мусоросортировочный завод поступило 102 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. На площадке современного комплекса сегодня обрабатывается 95% поступающего мусора. Это на 35% выше целевых показателей, установленных нацпроектом «Экология» до 2024 года.

В текущем году будут введены в эксплуатацию еще два завода - в Тобольске и Ишиме, сообщили в Тюменском экологическом объединении, добавив, что строгое соблюдение территориальной схемы обращения с отходами позволит в полной мере обеспечить безопасное захоронение образуемых коммунальных отходов.

- Одна из ключевых задач регионального оператора - выстраивание системного подхода к работе отрасли. Компания обеспечивает плановую загрузку и эксплуатацию концессионного объекта, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он добавил, что новая система позволяет не только учитывать объемы произведенных отходов, но и экологически безопасно их обрабатывает, часть отходов передается на вторичную переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU