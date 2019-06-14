2019-06-14T12:48:44+03:00
Общество

В Тюменской области директора крупной компании наказали за мертвых птиц

Мужчину уже приговорили к штрафу
Вадим Бегун
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Мертвые птицы лежали прямо в зерне. Фото - pixabay.comМертвые птицы лежали прямо в зерне. Фото - pixabay.com
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В складских помещениях ООО «Ясень-Агро» из Ярковского района в зерне лежали мертвые птицы и помет. Кроме того, рядом хранились семена многолетних трав и строительная смесь. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Тюменской области.

– Организация осуществляла хранение зерна, предназначенного на кормовые цели, в условиях, не обеспечивающих безопасность и сохранность его потребительских свойств. Совместно с зерном, возле которого лежали мертвые птицы и птичий помет, хранились семена многолетних трав и цемент, – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что директору общества уже было внесено представление об устранении нарушений, однако никакой реакции не последовало. В отношении директора «Ясень-Агро» составлен протокол, материалы дела были направлены в суд. Решением судьи он признан виновным в совершении административного правонарушения. Теперь ему придется уплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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