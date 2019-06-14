2019-06-14T12:04:46+03:00
Общество

В родительскую субботу к тюменским кладбищам пустят больше автобусов

Все они особого класса вместимости
Вадим Бегун
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Тюменцев отвезут на кладбища, чтобы они помянули усопших. Фото - пресс-служба администрации г. ТюмениТюменцев отвезут на кладбища, чтобы они помянули усопших. Фото - пресс-служба администрации г. Тюмени
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В Троицкую родительскую субботу будет увеличено количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам. Об этом сообщает «Тюменьгортранс».

- На маршруте № 121 «ЖДВ – Червишевское кладбище-2» будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 «ЖДВ – с/о «Приволье» будет курсировать три автобуса большого класса вместимости, – уточнили в компании.

Расписание доступно на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru, а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

СПРАВКА «КП»

Троицкая суббота очень важный день в православном календаре. Церковь считает, что это день, символизирующий спасение Христом всех верующих. В Троицкую субботу православная церковь поминает молитвами всех умерших христиан.

Троицкая суббота считается родительским днем, когда принято поминать усопших предков. Верующие в этот день стараются обязательно посетить кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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