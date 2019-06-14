2019-06-14T11:26:57+03:00
Общество

Тюменец за один день прописал 60 иностранцев в своей квартире

Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет
Вадим Бегун
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Иностранцы платили за прописку безработному тюменцу. Фото - pixabay.comИностранцы платили за прописку безработному тюменцу. Фото - pixabay.com
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Безработный 59-летний житель областной столицы нарушил миграционное законодательство, прописав в своей квартире около 60 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

– Факт нарушения был выявлен в ходе проверки жилого сектора. Оказалось, что нигде официально не трудоустроенный 59-летний житель Тюмени за один день зарегистрировал в своей квартире около 60 иностранных граждан, уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. При этом он знал, что проживать они там не будут, – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что тюменец таким образом подрабатывал, деньги же тратил на личные нужды.

Было возбуждено уголовное дело. Теперь предприимчивому жителю областной столицы грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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