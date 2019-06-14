Известный спортсмен проведет зарядку для детей с ограниченными возможностями в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-14T11:09:39+03:00

Дети будут счастливы зарядке с чемпионом. Фото - пресс-служба администрации г. Тюмени

Она пройдет в рамках проекта «Спорт для всех»

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– К еженедельным тренировкам с командой Workout центра добавляются «Зарядки с чемпионом» – Сергеем Мехниным, – рассказали в пресс-службе администрации Тюменской области. – Первая зарядка состоится уже на следующей неделе по адресу: ул. Уральская 60, корп. 1 (спортивная площадка областного центра реабилитации инвалидов).

Там добавили, что социальный проект «Спорт для всех» реализуется центром реабилитации в рамках национального проекта «Демография». Его цель: создание условий для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностями здоровья.

СПРАВКА «КП»

Сергей Мехнин – обладатель рекорда России по подтягиванию с дополнительным отягощением, судья международной категории по Street WORKOUT and StreetLifting, призер различных соревнований и фестивалей в силовых дисциплинах, лидер движения STREET Workout Тюменской области. Также является кандидатом в мастера спорта по жиму штанги лежа. Сергей организовывает крупные чемпионаты и мероприятия по здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU