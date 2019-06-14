Тюменцы могут поблагодарить врачей в преддверии Дня медицинского работника

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-14T12:34:58+03:00

Каждое отправленное сообщение будет получено и прочтено тем, кому оно адресовано. Фото предоставлено организаторами проекта

Специальный проект поможет горожанам поздравить любимого доктора с профессиональным праздником и оставить отзыв о его работе

Изменить размер текста: A A

В предстоящее воскресенье, 16 июня, медицинские работники нашей страны отметят свой профессиональный праздник. Врачи, средний и младший медперсонал – каждый, кто посвящает себя такому нелегкому труду, без сомнения, заслуживает глубочайшего уважения.

В Тюмени немало больниц, поликлиник и частных медучреждений, где работают одни из лучших докторов России, для которых медицина – не просто сфера деятельности, а настоящее призвание. Они спасают жизни, помогают сохранять и поддерживать здоровье и красоту на высоком уровне. Именно про таких врачей рассказывает новый спецпроект «Медицина – мое призвание», посвященный Дню медицинского работника.

На страницах проекта можно найти интересную и полезную информацию о докторах, а также оставить отзыв о работе специалистов – благодарность или обращение. Каждое отправленное сообщение будет получено и прочтено тем, кому оно адресовано.

Узнать подробности и оставить свой отзыв можно в любое время в проекте «Медицина – мое призвание».

ИСТОЧНИК KP.RU