2019-06-14T10:48:01+03:00
Происшествия

Пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП, осудят в Тюмени

Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет
Вадим Бегун
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Свой поступок он обдумает в исправительном учреждении. Фото - pixabay.comСвой поступок он обдумает в исправительном учреждении. Фото - pixabay.com
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В суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Тюмени. Он совершил ДТП, будучи пьяным. Один человек погиб, сообщили в прокуратуре города.

Авария произошла в апреле этого года. Обвиняемый отдыхал в ночном клубе, где употреблял спиртное. В четвертом часу утра он сел за руль Mercedes-Benz.

- Двигаясь по второстепенной дороге по улице Советской, на нерегулируемом перекрестке улиц Советской-Профсоюзной нетрезвый водитель не уступил дорогу ВАЗ 2111, который ехал по главной дороге. В результате столкновения водитель отечественной машины погиб на месте, а пассажирка ВАЗ получила тяжкий вред здоровью, – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве отметили, что обвиняемый по решению суда заключен под стражу. В настоящее время материалы дела переданы в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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