Выпускники Тюменской области поставили рекорд на ЕГЭ по химии

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-14T10:31:24+03:00

Среди них - два молодых человека из "СИБУРа". Фото - pixabay.com

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Сразу 19 ребят набрали максимальный балл на ЕГЭ по химии в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования региона.

– Это ученики Заводоуковской школы №2, Нижнетавдинской школы, школы №9 г. Тобольска, школы №8 г. Ишима, тюменских школ №15, №45 и №88, гимназии №16, лицеев №34 и №93, гимназии ТГУ, – уточнили в департаменте.

Также там отметили, что два молодых человека, которые набрали по 100 баллов – это ученики корпоративных «СИБУР-классов», где идет ранняя профориентация школьников, переформатированы учебные профильные программы, ведутся учебно-практические проекты.

В компании в свою очередь отметили, что в этом году выпускается первая волна учащихся профильных их классов, среди которых есть явные лидеры инноваций и талантливые будущие управленцы.

ИСТОЧНИК KP.RU