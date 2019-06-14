2019-06-14T10:05:19+03:00
Общество

В Тюмени впервые проведут Летний Кубок #TMN по танцевальному спорту

Дети 3-6 лет исполнят польку и вальс
Вадим Бегун
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Летний кубок пройдет в Тюмени впервые. Фото - пресс-служба администрации г. ТюмениЛетний кубок пройдет в Тюмени впервые. Фото - пресс-служба администрации г. Тюмени
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В эти выходные в Тюмени пройдет Летний Кубок #TMN по танцевальному спорту. Он соберет танцевальные пары со всего Уральского федерального округа.

Дети 3-6 лет исполнят самбу, польку, вару-вару и вальс. Кроме того, соревнования пройдут и среди инвалидов-колясочников, сообщается на сайте Дома культуры «Нефтяник».

Кубок станет и важным отчетным событием для юных спортсменов нового тюменского проекта «Формэйшн Вера Дети». По словам организаторов, количество участников превысит 1,8 тыс. человек.

Вход на мероприятие платный. Стоимость можно узнать в ДК «Нефтяник» и на сайте kto72.ru.

СПРАВКА «КП»

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменское концертно-театральное объединение» создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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