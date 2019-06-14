2019-06-14T11:09:45+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»

Мария Васильева
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ и компания Western Union проводят совместную акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union». В акции могут принять участие клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ», совершающие денежные переводы Western Union в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Для участия в акции клиенту необходимо иметь карту или счет в Банке УРАЛСИБ с активным статусом.

Отправляя переводы в период акции, клиент может воспользоваться промокодом URALSIB30 и получить скидку на комиссию за перевод. Размер скидки составляет 30%. При этом клиент может использовать промокод неограниченное количество раз в период акции.

Промокод доступен на сайте Банка УРАЛСИБ.

Акция действует с 12 июня по 30 сентября 2019 года включительно и распространяется на переводы во все страны, за исключением России и Украины.

Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Клиентам доступен более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу, курс иностранный валюты для совершения перевода. Проведение переводов доступно в режиме 24/7.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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