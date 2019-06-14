2019-06-14T08:35:18+03:00
Общество

В Тюменской области солдат вернулся с войны спустя 78 лет

Останки солдата в Калужской области подняли поисковики
Мария Васильева
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Теперь бойца Великой Отечественной захоронят на родной земле. Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центраТеперь бойца Великой Отечественной захоронят на родной земле. Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центра
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На сельском кладбище села Пешнево Казанского района состоится торжественно-траурная церемония погребения останков гвардии ефрейтора Ивана Бурашова, 1907 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменского областного поискового центра.

- Останки солдата Великой Отечественной войны были обнаружены 3 мая 2019 года при проведении поисковых работ в Ульяновском районе Калужской области. Личность удалось установить по вкладышу из медальона. Им оказался гвардии ефрейтор, стрелок-пулеметчик Иван Бурашов, – отметили в пресс-службе.

Бойца проводят в последний путь родственники, поисковики из Московской и Тюменской области, а также местные жители.

СПРАВКА «КП»

Бурашов Иван Васильевич, гвардии ефрейтор, стрелок-пулеметчик, 1907 года рождения, уроженец деревни Архиповка Казанского района Омской области (ныне – Тюменская область, прим. ред.) был убит в августе 1942 года западнее деревни Сметские Выселки Ульяновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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