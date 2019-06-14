В Тюменской области солдат вернулся с войны спустя 78 лет
На сельском кладбище села Пешнево Казанского района состоится торжественно-траурная церемония погребения останков гвардии ефрейтора Ивана Бурашова, 1907 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Тюменского областного поискового центра.
- Останки солдата Великой Отечественной войны были обнаружены 3 мая 2019 года при проведении поисковых работ в Ульяновском районе Калужской области. Личность удалось установить по вкладышу из медальона. Им оказался гвардии ефрейтор, стрелок-пулеметчик Иван Бурашов, – отметили в пресс-службе.
Бойца проводят в последний путь родственники, поисковики из Московской и Тюменской области, а также местные жители.
СПРАВКА «КП»
Бурашов Иван Васильевич, гвардии ефрейтор, стрелок-пулеметчик, 1907 года рождения, уроженец деревни Архиповка Казанского района Омской области (ныне – Тюменская область, прим. ред.) был убит в августе 1942 года западнее деревни Сметские Выселки Ульяновского района.
ИСТОЧНИК KP.RU