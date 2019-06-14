МЧС: в Тюменской области ожидаются заморозки и гололедные явления
В Тюменской области ожидаются сильные заморозки. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в выходные юг региона ожидаются опасные погодные явления.
С 14 по 16 июня местами на почве и в приземном слое будут наблюдаться заморозки до -0-2 градусов. В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений.
В период заморозков главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям: - для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
- Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи. - водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, - подчеркнули в региональном управлении МЧС.
В ведомстве напомнили, что ЧП жителям региона следует звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России -101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу - 112.
ИСТОЧНИК KP.RU