МЧС: в Тюменской области ожидаются заморозки и гололедные явления

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-14T08:19:46+03:00

В некоторые районах столбик термометра опустится до отметки -2 градуса

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В Тюменской области ожидаются сильные заморозки. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в выходные юг региона ожидаются опасные погодные явления.

С 14 по 16 июня местами на почве и в приземном слое будут наблюдаться заморозки до -0-2 градусов. В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений.

В период заморозков главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям: - для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

- Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи. - водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, - подчеркнули в региональном управлении МЧС.

В ведомстве напомнили, что ЧП жителям региона следует звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России -101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU