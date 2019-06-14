2019-06-14T07:52:09+03:00
Общество

Шесть тюменских пляжей готовы принимать отдыхающих

Правда погода пока к купанию не располагает
Марина Васильева
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Горожан убедительно просят обращать внимание на аншлаги у воды с информацией о запрете купания. Фото ГУ МЧС России по Тюменской областиГорожан убедительно просят обращать внимание на аншлаги у воды с информацией о запрете купания. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области
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В Тюменской области официальное разрешение на деятельность получили шесть пляжей. На данный момент сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России региона провели освидетельствование трех мест купания.

Сотрудники МЧС посетили пляжи на Верхнем Бору, в санатории «Сибирь», на «Пруду Лесном», а также в детском лагере «Роза ветров» в Ялуторовском районе. На проверенных объектах есть всё необходимое для безопасного отдыха.

- Дно водоемов проверено и очищено, по периметру дежурят спасатели, есть медицинский пост, пляжи оборудованы средствами спасения, вода соответствует предъявляемым специалистами нормам, - отметили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент в Центр ГИМС поступило еще две заявки от собственников пляжей. Окончательный перечень мест, разрешенных для купания будет озвучен в третьей декаде июня, в финале работы по освидетельствованию.

Сотрудники инспекции обращают внимание тюменцев, что во избежание происшествий и несчастных случаев водоемы Тюмени будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД, городской администрации, волонтеры и представители общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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