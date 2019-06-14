2019-06-14T07:01:03+03:00
Звезды

СУЭНКО приглашает тюменцев на «Музыкальное лето»

Первое выступление пройдет 16 июня с 18.00 до 19.30
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Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»Фото пресс-службы ПАО «СУЭНКО»
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Энергетическая компания ПАО «СУЭНКО» при поддержке Администрации города Тюмени открывает проект «Музыкальное лето».

Каждое воскресенье, с 16 июня по 1 сентября 2019г., на площади 400-летия Тюмени (крыльцо Тюменского драматического театра) будет играть Тюменский духовой оркестр.

Первое выступление пройдет 16 июня с 18.00 до 19.30. Музыканты исполнят современные и классические композиции, саундтреки, зарубежные хиты. Мероприятие организуется совместно с Центром культуры и творчества «Тюмень».

СУЭНКО развивает энергосистему Тюменской и Курганской областей. В Тюмени компания уже более 35 лет стабильно работает на рынке обслуживания и эксплуатации энергоресурсов. На балансе находятся 260 километров городских воздушных линий электропередачи.

«Музыкальное лето» - это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.

- Наша компания стремится сделать городское пространство Тюмени лучше и комфортнее для проживания. Мы всегда поддерживаем проведение социально значимых работ и благоустройство города. Надеемся, что такие музыкальные встречи принесут жителям радость и хорошее настроение, - главный инженер ПАО «СУЭНКО» Юрий Тышук.

Приглашаем жителей и гостей города на «Музыкальное лето».

Присоединяйся к СУЭНКО!

ИСТОЧНИК KP.RU

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