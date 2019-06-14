СУЭНКО приглашает тюменцев на «Музыкальное лето»
Энергетическая компания ПАО «СУЭНКО» при поддержке Администрации города Тюмени открывает проект «Музыкальное лето».
Каждое воскресенье, с 16 июня по 1 сентября 2019г., на площади 400-летия Тюмени (крыльцо Тюменского драматического театра) будет играть Тюменский духовой оркестр.
Первое выступление пройдет 16 июня с 18.00 до 19.30. Музыканты исполнят современные и классические композиции, саундтреки, зарубежные хиты. Мероприятие организуется совместно с Центром культуры и творчества «Тюмень».
СУЭНКО развивает энергосистему Тюменской и Курганской областей. В Тюмени компания уже более 35 лет стабильно работает на рынке обслуживания и эксплуатации энергоресурсов. На балансе находятся 260 километров городских воздушных линий электропередачи.
«Музыкальное лето» - это подарок для горожан, чтобы прогулка летним воскресным вечером была еще приятнее.
- Наша компания стремится сделать городское пространство Тюмени лучше и комфортнее для проживания. Мы всегда поддерживаем проведение социально значимых работ и благоустройство города. Надеемся, что такие музыкальные встречи принесут жителям радость и хорошее настроение, - главный инженер ПАО «СУЭНКО» Юрий Тышук.
Приглашаем жителей и гостей города на «Музыкальное лето».
Присоединяйся к СУЭНКО!
ИСТОЧНИК KP.RU