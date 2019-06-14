Сразу два светофора погаснут в центре Тюмени, в районе «Гудвина»

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-14T06:07:27+03:00

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В Тюмени сегодня ожидается отключение нескольких светофоров. Два из них в центре города. Здесь пройдут плановые работы.

Так, с 9 до 13 часов погаснут светофоры на улице Максима Горького в районе ТРЦ «Гудвин» и на пересечении улиц Советской и Максима Горького.

Еще два светофорных объекта также перестанут гореть в 9 часов утра, но начнут работу только в 19 часов. Это касается светофоров на пересечении улиц Николая Чаплина – Рабочей и пересечении улиц Рабочей и Колхозной.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU