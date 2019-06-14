2019-06-14T04:56:23+03:00
Общество

Погода в Тюмени 14 июня: похолодание продолжится

Ночью столбик термометра опустится до отметки +4 градуса
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 14 июня, на юге Тюменской области будет облачно с прояснением. Местами возможен небольшой дождь. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-западный ветер 5-10 м/с.

Днем в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +2,+7 градусов, днем +10,+15 градусов. Похолодание продолжится и в областном центре.

В Тюмени утром ожидается +7,+12 градусов. Днем воздух прогреется до +12,+13 градусов. Вечером температура воздуха останется на том же уровне, а к ночи опустится до отметки +4,+6 градусов. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью от 6 до 3,3 м/c к ночи.

В Народном календаре в этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. Люди отмечали, что если в этот день долго кукует кукушка, будет теплая погода без холодного утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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