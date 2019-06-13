Посад сибирских старожилов, где снимали Тобол, открыли для показа

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-13T14:59:08+03:00

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Интерактивный музей под открытым небом «Посад сибирских старожилов» принял первых посетителей в этом сезоне. 12 июня древнюю столицу Сибири смогли увидеть не только тоболяки, но и гости из Свердловской, Омской, Томской областей, а также Тюмени и Тюменского района, ЯНАО и ХМАО-Югры.

Такой подарок горожанам сделал Тобольский музей-заповедник жителям города. С 12 до 18 часов посетители могли стать участником мастер-класса по крапивному ткачеству, расписать и запустить в небо настоящего бумажного змея, изготовить своими руками браслет или бусы, побывать на ярмарке местных мастеров-ремесленников.

Не меньшим успехом у посетителей пользовался новый исторический квест и увлекательные экскурсии. В Тобольском музее-заповеднике отметили, что этим летом на площадках интерактивного музея можно только в составе организованной группы, став участником экскурсии или исторического квеста.

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Заявки принимаются по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

ИСТОЧНИК KP.RU