Кубок чемпионов России по футболу впервые привезут в Тюмень

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-13T14:31:42+03:00

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Футбольный клуб «Зенит» представит Кубок чемпионов России на «Большом фестивале футбола» в Тюмени. А мобильныйпартнер мероприятия МегаФон организует зону виртуальной реальности, в которой можно будет прогуляться по «Газпром Арене» – одному из самых современных стадионов мира.

В технологичной зоне дополненной реальности также можно будет погрузиться в атмосферу матча, попробовав себя против вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева. Все гости фестиваля смогут испытать себя в инновационных спортивных играх от МегаФона.

- Мы постарались сделать мероприятие настоящим спортивным праздником, ярким и насыщенным. Гости смогут испытать себя в тэкболе – настольном теннисе с футбольным мячом, футбольной панне – проброс мяча между ног соперника, полосе препятствий – испытания на силу удара, быстроту реакции, технику, мышление, - рассказал директор МегаФона в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Тюменцы также смогут посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам «Зенита», а юные спортсмены попробовать получить стажировку в «Зените».

- Для юниоров, мечтающих о большой футбольной карьере, тренеры «Газпром-Академии «Зенита» проведут отбор шестерых счастливчиков в возрасте от 8 до 12 лет для прохождения полноценного тренировочного сбора в клубе сине-бело-голубых. Стажировка пройдет с 29 июля по 11 августа 2019 года, все условия будут обеспечены "Газпромбанком". Для ребят-победителей будет организован трансфер в Санкт-Петербург, а главное — насыщенная спортивная, образовательная и культурная программа в преддверии нового учебного года, -отметил пресс-атташе «Газпром-Академии» Кирилл Венедиктов.

«Большой фестиваль футбола» состоится 15 июня на Площади 400-летия Тюмени. Масштабный летний марафон проходит в семи городах России – от Владивостока до Волгограда. После Тюмени футбольная волна отправится в Челябинск, Пермь и другие города.

Подробности мероприятия на сайте bigfest.fc-zenit.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU