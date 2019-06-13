Юный тюменец слил бензин из чужой машины, чтобы съездить к бабушке

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-13T14:15:35+03:00

Бак припаркованного авто молодой человек опустошил на 40 литров

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Преступление в духе 90-х произошло на днях в Тюмени. Из припаркованного автомобиля неизвестный слил бензин. Потерпевший 44-летний местный житель обратился в полицию.

На указанный адрес оперативно выехал участковый уполномоченный полиции. Он установил факт хищения бензина с автомобиля, припаркованного на стоянке, а также подозреваемого. Им оказался 18-летний злоумышленник.

- Выяснилось, что мотивом преступления стала поездка к бабушке. Молодой человек слил 40 литров бензина с чужого авто и покинул место преступления. Полученное топливо залил в свой автомобиль, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU