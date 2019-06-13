Юный тюменец слил бензин из чужой машины, чтобы съездить к бабушке
Преступление в духе 90-х произошло на днях в Тюмени. Из припаркованного автомобиля неизвестный слил бензин. Потерпевший 44-летний местный житель обратился в полицию.
На указанный адрес оперативно выехал участковый уполномоченный полиции. Он установил факт хищения бензина с автомобиля, припаркованного на стоянке, а также подозреваемого. Им оказался 18-летний злоумышленник.
- Выяснилось, что мотивом преступления стала поездка к бабушке. Молодой человек слил 40 литров бензина с чужого авто и покинул место преступления. Полученное топливо залил в свой автомобиль, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU