Житель Тюмени, устроивший у себя дома наркопритон, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-13T14:02:14+03:00

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области наркопритон на улице Холодильной. Ранее квартира и ее хозяин уже попадали в поле зрения полицейских.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек в недавнем прошлом отбывал срок за организацию и содержание притона. Но не справился с пагубной привычкой. Вот и на этот раз, в момент визита сотрудников наркоконтроля в доме находился хозяин квартиры и двое гостей: молодой человек и девушка.

- Все трое в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими изъяты шприцы и другие предметы и вещества, используемые для потребления наркотических средств. Подозреваемый признался, что вместе с приятелями неоднократно употреблял различные вещества дома, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело. На этот раз молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU