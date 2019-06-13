Житель Увата наловил осетров на три года лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-13T12:58:35+03:00

Именно такой срок грозит рыбаку за девять рыб из Красной книги

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На днях в ходе оперативно-розыскных действий сотрудники уватской полиции задержали 33-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в вылове рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

По версии следствия, браконьер производил вылов рыбы ценных пород с помощью рыболовных сетей. Разрешения на деятельность подобного рода у мужчины не было. В ходе осмотра из моторной лодки оперативники изъяли девять особей осетровых пород, а также самодельные рыболовные снасти.

- По результатам экспертной оценки ущерб, причиненный незаконными действиями гражданина, составил более 950 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве добавили, что за вылов краснокнижной рыбы мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU