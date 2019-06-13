СУЭНКО открывает областной Центр подготовки персонала

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-13T11:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

18 июня 2019 года состоится торжественное открытие Центра подготовки персонала ПАО «СУЭНКО» в Тюменской области. В мероприятии примут участие представители органов власти, вузов и сузов, энергетических компаний.

Объект расположен в п. Винзили Тюменского района. Он позволит проводить не только тренировочные и учебные мероприятия для технического персонала, но и будет использоваться для обучения студентов-энергетиков.

В 2017 г. в рамках чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Russia СУЭНКО подписаны соглашения о сотрудничестве с вузами и сузами Тюменской области с целью актуализация образовательного процесса под особенности современного электросетевого комплекса. Теперь на площадках учебного центра будущие энергетики смогут на практике отработать профессиональные умения и навыки, а выпускники сдавать демонстрационный экзамен.

Новый Центр подготовки персонала СУЭНКО это современная площадка, отвечающая требованиям отрасли. Она укомплектована в соответствии со стандартами работы крупной электросетевой компании.

На территории комплекса воссозданы условия, максимально приближенные к реальным. Построены макеты распределительных сетей с опорами различного исполнения, смонтирована подстанция 110 кВ, обустроен двухэтажный учебно-производственный корпус.

Специально разработанная зона с трибунами и крытыми судейскими помещениями для профессиональных соревнований позволит принимать команды со всей страны.

В честь открытия с 18 по 21 июня в Центре пройдут соревнования профессионального мастерства среди филиалов СУЭНКО и других энергетических компаний.

Опыт организации профессиональной подготовки у СУЭНКО уже есть. С 2011 года функционирует учебно-тренировочный комплекс в Мишкинском районе Курганской области. Там проходят не только внутренние, но и межрегиональные соревнования оперативного персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU