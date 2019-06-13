2019-06-13T11:56:40+03:00
Общество

Около 30 четвероногих посоревнуются в выполнении команд на чемпионате в Тюмени

Участников областных соревнований оценят по международным стандартам дрессировки
Марина Васильева
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Чемпионат имеет давнюю историю и проводится более семи лет. Фото регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"Чемпионат имеет давнюю историю и проводится более семи лет. Фото регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"
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15 и 16 июня в центре «Аванпост» пройдет чемпионат Тюменской области по спортивно-прикладному собаководству. В этом году он соберет около 30 четвероногих участников.

Участников состязаний жюри оценит по категориям международных и национальных видов дрессировки собак. В первый день соревнований состоится торжественное открытие, после чего участники приступят к выполнению нормативов.

Четвероногим предстоит показать мастерство выполнение команд на послушание. Затем начнутся более сложные упражнения по нормативам служебного троеборья. Часть состязаний будет выполняться за пределами города. Так, собакам предстоит искать человека по следу.

Во второй день участники покажут свои умения в рамках общего курса дрессировки и защитно-караульной службы. По итогам всех соревновательных дней компетентное жюри определит победителей среди четвероногих. Они представят регион на чемпионате Уральского федерального округа и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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