Тюменцы увидят парад маломерных судов на Туре

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-13T10:40:52+03:00

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15 июня с тюменской набережной жители областного центра смогут увидеть торжественное прохождение строя маломерных судов. Мероприятие посвящено празднованию 35 - летия ГИМС России.

Во главе речного парада пройдет флагманское судно, на палубе которого разместится оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области и ветераны ГИМС. Строй из десятка маломерных судов, гидроциклов, с флагами, праздничными баннерами пройдет под звуки духовой музыки и аудиосопровождения по Туре.

Торжественное «шествие» может будет наблюдать от моста по улица Профсоюзной до Свято-Троицкого монастыря с 12 до 13 часов. Участие в праздничном мероприятии примут сотрудники и техника Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области, а также общественных организаций и внештатные инспекторы тюменской ГИМС.

ИСТОЧНИК KP.RU