2019-06-13T11:03:42+03:00
Происшествия

Тюменцы стали реже гибнуть в авариях на федеральных трассах

Но в области увеличилось число ДТП с начала 2019 года
Марина Васильева
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Федеральная трасса Р-404 "Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск". Фото vk.com/rosavtodorФедеральная трасса Р-404 "Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск". Фото vk.com/rosavtodor
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С начала 2019 года на федеральных трассах Тюменской области произошло 127 ДТП. Это больше аналогичного периода прошлого года на 9,5 процентов. В дорожных авариях погиб 21 человек против 34 человек годом ранее, снижение составило 38,2 процента.

Вместе с тем, на 35 процентов увеличилось число раненных в ДТП, достигнув показателя – 220 человек. Основными причинами аварий, при следовании на дальние расстояния, остаются усталость водителей и сон за рулем, выезд на встречную полосу, опасный обгон, неправильный выбор скорости и дистанции.

Так, одним из самых массовых по числу погибших стало ДТП, произошедшее на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. В аварии погибли 10 человек. Чуть меньше, 8 участников движения получили травмы, несовместимые с жизнью, попав в ДТП на федеральной автодороге Курган-Тюмень. Еще трое погибли в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Омск.

- В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», автоинспекторы проводят мероприятия совместно с медицинскими работниками, объясняя автомобилистам, чем опасно плохое самочувствие при следовании на дальние расстоянии, а также какой минимальный отдых должен быть у водителя между перегонами, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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