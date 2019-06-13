2019-06-13T10:59:44+03:00
Спорт

Тюменские шахматисты отрепетировали рекорд России

В одновременной игре приняли участие 400 человек
Марина Васильева
Поделиться:
Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации города ТюмениФото департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени состоялся массовый шахматный турнир «ТВВИКУ-ТЮМЕНЬ». В нем приняли участие сразу 400 поклонников этой древней игры. Такой цифры удалось добиться впервые.

Матчевая встреча стала репетицией установления рекорда России. Она прошла на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

- От зарождения идеи проведения этого турнира до ее претворения в жизнь прошло три месяца. Курсанты ТВВИКУ уже вошли в историю России за массовые подтягивания. На этот раз возникла идея добиться подобного результата и в шахматах. В итоге было принято решение собрать 400 шахматистов – 200 курсантов ТВВИКУ и 200 желающих от 7 лет и старше из различных шахматных секций, - рассказал директор МАУ «Городской шахматный клуб» Андрей Колычев.

Помимо курсантов турнире приняли участие воспитанники детско-юношеских центров «Фортуна», «Грант», Бригантина», «Контакт», спортивных школ №№ 3 и 4, детского шахматного клуба «Е4-Е5», представители МАУ «Городской шахматный клуб», ГАУ ТО «Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова», ОО «Всероссийское общество инвалидов», ТРО ОООИ «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» и члены городской шахматной федерации.

Сеанс одновременной игры еще на 20 шахматных досках провели ведущие тюменские шахматисты - мастер ФИДЕ Даниил Юффа и международный гроссмейстер Евгений Прокопчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Около 30 четвероногих посоревнуются в выполнении команд на чемпионате в Тюмени
СУЭНКО открывает областной Центр подготовки персонала
Хаотичный свет фонаря выдал двух браконьеров, выслеживавших дичь в тюменских лесах
Житель поселка Московский упал с крыши из-за отсутствия страховки
Тюменцы увидят парад маломерных судов на Туре
Тюменцы стали реже гибнуть в авариях на федеральных трассах
В Тюмени за порядком во время празднования Дня России следили более 200 полицейских
Кража века: житель Тюменской области похитил три кеги с пивом, половину одной из которых выпил по дороге
Врачи помогли тоболяку с редкой патологией, предотвратив атрофию мышц
За прошлый год грибами отравились полсотни жителей Тюменской области
Гигантские шахматы и турнир по рукопашному бою: тюменцев ждет Всероссийский олимпийский день
Погода в Тюмени 13 июня: ожидается резкое похолодание
Юные тюменцы могут поправить свое здоровье в «Роднике»
В Увате задержан мигрант с поддельными паспортом и правами
Александр Моор и Руслан Кухарук сплясали на фестивале «Мост Дружбы» [ВИДЕО]
Всего на один день Тюмень заполнится велосипедистами
О сибирской глубинке расскажет фонд «Возрождение Тобольска»
Мероприятия в честь Дня России посетили 25 тысяч жителей Тюменской области
Александр Моор дал старт открытию фестиваля «Мост Дружбы»
Тюменские выпускники успешно сдают экзамены с вопросами о государстве
В Тюмени на Мосту Влюблённых «распылили» триколор
Тюменцы остановили движение на Тобольском тракте, чтобы пропустить семейство утят