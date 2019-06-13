Тюменские шахматисты отрепетировали рекорд России

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-13T10:59:44+03:00

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В Тюмени состоялся массовый шахматный турнир «ТВВИКУ-ТЮМЕНЬ». В нем приняли участие сразу 400 поклонников этой древней игры. Такой цифры удалось добиться впервые.

Матчевая встреча стала репетицией установления рекорда России. Она прошла на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

- От зарождения идеи проведения этого турнира до ее претворения в жизнь прошло три месяца. Курсанты ТВВИКУ уже вошли в историю России за массовые подтягивания. На этот раз возникла идея добиться подобного результата и в шахматах. В итоге было принято решение собрать 400 шахматистов – 200 курсантов ТВВИКУ и 200 желающих от 7 лет и старше из различных шахматных секций, - рассказал директор МАУ «Городской шахматный клуб» Андрей Колычев.

Помимо курсантов турнире приняли участие воспитанники детско-юношеских центров «Фортуна», «Грант», Бригантина», «Контакт», спортивных школ №№ 3 и 4, детского шахматного клуба «Е4-Е5», представители МАУ «Городской шахматный клуб», ГАУ ТО «Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карпова», ОО «Всероссийское общество инвалидов», ТРО ОООИ «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих» и члены городской шахматной федерации.

Сеанс одновременной игры еще на 20 шахматных досках провели ведущие тюменские шахматисты - мастер ФИДЕ Даниил Юффа и международный гроссмейстер Евгений Прокопчук.

ИСТОЧНИК KP.RU