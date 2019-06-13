В Тюмени за порядком во время празднования Дня России следили более 200 полицейских

СЕГОДНЯ 09:09 2019-06-13T09:12:45+03:00

Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объёме. Фото пресс-службы УМВД по Тюменской области

На площадках также дежурили представители Росгвардии, народные дружинники и казаки

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Тюменские полицейские обеспечили охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню России. 12 июня в 22-х населенных пунктах региона состоялось 23 мероприятия.

В областном центре основной площадкой традиционно стал Цветной бульвар. Здесь прошли митинг-концерт и торжественное открытие XXV областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы». Параллельно на Центральной площади состоялся велофестиваль и велопарад.

Правопорядок и общественную безопасности мероприятий обеспечивали 210 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, народные дружинники и казаки.

ИСТОЧНИК KP.RU