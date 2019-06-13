В Тюмени за порядком во время празднования Дня России следили более 200 полицейских
На площадках также дежурили представители Росгвардии, народные дружинники и казаки
Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объёме. Фото пресс-службы УМВД по Тюменской области
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Тюменские полицейские обеспечили охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Дню России. 12 июня в 22-х населенных пунктах региона состоялось 23 мероприятия.
В областном центре основной площадкой традиционно стал Цветной бульвар. Здесь прошли митинг-концерт и торжественное открытие XXV областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы». Параллельно на Центральной площади состоялся велофестиваль и велопарад.
Правопорядок и общественную безопасности мероприятий обеспечивали 210 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, народные дружинники и казаки.
ИСТОЧНИК KP.RU