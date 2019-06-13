2019-06-13T08:08:52+03:00
Происшествия

Кража века: житель Тюменской области похитил три кеги с пивом, половину одной из которых выпил по дороге

Металлические баллоны по 50 литров каждый до своего дома он катил по земле
Марина Васильева
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Фото пресс-службы УМВД по Тюменской областиФото пресс-службы УМВД по Тюменской области
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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» обратился мужчина. Он сообщил, что неизвестный похитил из его служебного автомобиля три кеги с пивом. Общая сумма причиненного ущерба составила более 8000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший перевозил кеги с пивом из Томской области в Тюмень. Он решил отдохнуть у своего друга, проживающего в одной из деревень Голышмановского округа. На утро мужчина обнаружил пропажу.

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Он проник в фуру через незапертую дверь прицепа и вытащил три пятидесятилитровые кеги с пивом.

- Краденое имущество мужчина докатил до своего дома. Половину одной кеги он успел выпить по дороге, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении мужчина возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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